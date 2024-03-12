Kayseri Melikgazi ilçesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi ilçesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi dumandan etkilendi

Kayseri Melikgazi ilçesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.03.2024 01:26
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Filiz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen şahıs da sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri Melikgazi ilçesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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