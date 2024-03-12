Kayseri Melikgazi ilçesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Filiz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen şahıs da sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Çorum'un Gülabibey Mahallesi Sanayi 4. Sokak'ta alacak nedeniyle anlaşmazlık yaşayan A.Y., Y.F., S.E., E.K.G., İ.Ş. ve A.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. ve Y.F. bıçakla yaralandı. Yaralılar, Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlılar ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya Valisi Musa Işın, kentte asayiş bakımından, olayın türüne ve geçen seneye göre yüzde 40-60 oranında bir azalma olduğunu ifade etti. Vali Işın, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını ve mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.
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