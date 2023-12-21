 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Melikgazi'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.12.2023 - 08:51,  Güncelleme: 08:53
Abone Ol

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'ndaki 11 katlı bir apartmanın 2'inci katındaki evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartmanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi\'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Kayseri, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Melikgazi'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


08:51
X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45
ALişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu ALişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:23
Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:15
DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı
07:07
İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43
ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46
Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır
03:03
Mehmet Şimşek 'Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok' dedi, CHP'li vekilin sorusu Meclis'te tansiyonu yükseltti Mehmet Şimşek "Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok" dedi, CHP'li vekilin sorusu Meclis'te tansiyonu yükseltti

Son Dakika
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45 ALişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:23 Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:15 DHKP/C Üyesi Caner Koç İstanbul'da Yakalandı
07:07 İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
06:43 ABD'de 48 yıl haksız yere hapis yatan adamın masum olduğu ortaya çıktı
04:46 Bıçaklanan 3 kişiyi hastanenin önüne bırakıp kaçtılar! 2'sinin durumu ağır
03:03 Mehmet Şimşek "Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok" dedi, CHP'li vekilin sorusu Meclis'te tansiyonu yükseltti
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33 İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 09:26:18. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement