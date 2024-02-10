Kayseri\'de çıkan yangında yalnız yaşayan adam hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında, yalnız yaşayan adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bağpınar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri T.T'yi (56) hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından T.T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ