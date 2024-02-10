Kayseri'de çıkan yangında yalnız yaşayan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de çıkan yangında yalnız yaşayan adam hayatını kaybetti

Kayseri\'de çıkan yangında yalnız yaşayan adam hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan T.T. (56) hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından hareketsiz bulunan T.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.02.2024 22:17
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında, yalnız yaşayan adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bağpınar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri T.T'yi (56) hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından T.T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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