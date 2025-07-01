Kayseri\'de Cinsel İstismar Davasında 20 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'müstehcenlik' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan ve beraatini talep sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; tutuklu sanık O.Ş. ve tutuksuz sanık İ.Y., 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'müstehcenlik' suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık mağdur ile birlikteliğinin olmadığını belirterek, beraatını talep etti. Tutuklu sanık O.Ş. ise mağdurun yaşının küçük olduğunu bilmediğini, mağdurun kendisine yaşını daha büyük söylediğini belirterek, suçsuz olduğunu ifade ederek, tahliyesini ve beraatini istedi. O.Ş.'nin avukatları da müvekkillerinin mağdur ile rızası ile birlikte olduğunu, yaşının küçük olduğunu bilmediğini, mağdurun bir çok kişiyle benzer şekilde birlikte olduğunu, sonrasında da şikayetçi olduğunu belirterek, ortada bir zor kullanmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti İ.Y.'ye toplam 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına hükmederken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık O.Ş.'ye ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 2 yıl 6 ay; 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 13 yıl 4 ay ve 'müstehcenlik' suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ