Kayseri\'de Cinsel Saldırı Suçundan Hükümlü Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cinsel Saldırı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cinsel Saldırı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (27) arandığı sırada aynı suçu tekrar işlediğine dair delillerle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ