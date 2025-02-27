Kayseri'de Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı

Kayseri\'de Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı

18 yıl hapis cezası bulunan E.Y., polis operasyonu ile yakalanarak cezaevine teslim edildi.

27.02.2025 10:43
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Kayseri'de 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y.'nin (49) adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

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