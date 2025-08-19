Kayseri'de Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
Kayseri'de Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı

19.08.2025 12:43
Cinsel saldırı ve hürriyet yoksunluğu suçlarından 30 yıl hapis cezası olan zanlı A.A. yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'Cinsel Saldırı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.A. (42) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

