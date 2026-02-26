Kayseri\'de Çocuğa Şiddet Anları Kaydedildi

Kayseri'de 9 yaşındaki çocuğa üvey babasının uyguladığı şiddet cep telefonuyla görüntülendi.

İddiaya göre, F.G.'nin eşi Ş.G.'nin daha önceki evliliğinden olan 9 yaşındaki erkek çocuğu M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. F.G.'nin uzaklaştırma kararının bulunduğu ve olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından anne Ş.G. ile oğlu M.E.T.'ye psikolojik destek verildiği öğrenildi. Kaydedilen görüntülerde F.G.'nin M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

"Ben işe gittikten sonra şiddet uyguluyormuş"

Öte yandan görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya içerik üreticisi Yaşar Sunal, şiddet uygulanan çocuk M.E.T.'yi ziyaret etti. Anne Ş.G., "Ben daha önce İstanbul'da oturuyordum. Arkadaş aracılığıyla bununla tanıştık. Öğlen ben işe gittikten sonra sürekli çocuğa şiddet uyguluyormuş" dedi. - KAYSERİ