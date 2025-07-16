Kayseri\'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı TEM, SİBER, İsthbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ülkesinde bulundukları dönemde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 3 şahıstan 2'si yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemleri için karakola götürülürken, 1 şahsı da yakalama çalışmaları başlatıldı. - KAYSERİ