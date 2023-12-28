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Kayseri'de DEAŞ Terör Örgütüne Destek Veren 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ Terör Örgütüne Destek Veren 4 Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, ekipler tarafından bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Kayseri\'de DEAŞ Terör Örgütüne Destek Veren 4 Şahıs Yakalandı
28.12.2023 - 13:44,
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte DEAŞ terör örgütüne destek veren şahısların tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde TEM ekipleri tarafından özel harekat polisi destekli yapılan eş zamanlı operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler edinilen 4 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, ekipler tarafından bulunan dijital materyallere de el konuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de DEAŞ Terör Örgütüne Destek Veren 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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