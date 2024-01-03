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Kayseri'de Dilencilik Yapan 3 Kişiye İdari İşlem - Son Dakika
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Kayseri'de Dilencilik Yapan 3 Kişiye İdari İşlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan çocuklara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 3 kişiye idari işlem uygulandı. Ayrıca, 6 bin 325 kişi sorgulandı, 20 şahıs yakalandı ve birçok işyeri kontrol edildi.

Kayseri\'de Dilencilik Yapan 3 Kişiye İdari İşlem
03.01.2024 - 14:36,
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dilencilik yapan 3 kişiye idari işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Aralık'ta satıcılık ve dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan çocuklara yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan 6 aileye adli işlem yapılırken, dilencilik yapmaktan 3 şahsa idari işlem yapıldı.

Çocukların korunmasına yönelik farklı zamanlarda yapılan 42 denetim uygulamasında da, 6 bin 325 kişi sorgulandı, aranması olan 20 şahıs yakalandı. Ayrıca, 159 oyun salonu, 104 umuma açık işyeri ve 272 park-bahçe ile metruk bina kontrol edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Aralık, Çocuk, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Dilencilik Yapan 3 Kişiye İdari İşlem - Son Dakika


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