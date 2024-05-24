Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 115 Bin TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 115 Bin TL İdari Para Cezası

Kayseri\'de Drift Yapan Sürücüye 115 Bin TL İdari Para Cezası

Kayseri'de ehliyetine el konulmasına rağmen drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren bir sürücüye 115 bin TL idari para cezası verildi. Sürücü, daha öncesinden ehliyetine 2041 yılına kadar el konulduğu tespit edildi.

24.05.2024 00:40
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Kayseri'de 2041 yılına kadar ehliyetine el konulmasına karşın sürücü koltuğuna geçen ve drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 115 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir sürücünün Talas ilçesinde ve Adliye civarında drift atarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve Talas Atatürk Bulvarı'nda bir araca çarpıp kaçtığı ihbarını aldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; sürücü kovalamaca sonucu araçla birlikte yakalandı. Alkol kontrolünü reddeden şahsın daha öncesinden ehliyetine 2041 yılına kadar el konulduğu tespit edildi.

Şahsa Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeler gereğince toplam 115 bin 830 TL idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 115 Bin TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 115 Bin TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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