Kayseri\'de Eşini Öldüren Zanlı Yozgat\'ta Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 20 Mart tarihinde eşini öldürdükten sonra kaçan zanlı Yozgat'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.A.S. ile eşi G.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. H.A.S. çıkan kavgada yanında bulunan silah ile eşine ateş etti. G.S. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede G.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayın ardından kaçan H.A.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zanlı H.A.S., Yozgat'ta yakalanarak gözaltına alındı. - KAYSERİ