Kayseri\'de esnafın portatif güvenlik kamerası taksiti bitmeden çalındı

Kayseri'de bir iş yerine taktırılan portatif güvenlik kamerası, daha taksiti bitmeden çalındı.

Kayseri'de esnaflık yapan Erkan Akdağ, iş yerine önlem amaçlı portatif güvenlik kamerası taktırdı. Kamera takılalı çok olmadan ve ödemesi dahi henüz bitmeden sabah iş yerini açan Akdağ, kameranın çalındığını fark etti. Portatif olması nedeni ile hafıza kartı da içinde bulunan kameranın kimler tarafından çalındığı internetin de kesik olması sebebi ile belirleyemeyen Akdağ, kameralarını güvenli iç mekanlara taktırmaları konusunda esnafı uyardı.

Kameranın modelini bilen kişi veya kişilerce çalındığını düşündüğünü söyleyen esnaf Erkan Akdağ, "Güvenliği sağlaması amacıyla iş yerime güvenlik kamerası taktırmıştım. Sonra baktım güvenlik kamerasını çalmışlar. Henüz taksitini bile bitirmemiştim. Yani güvenlik kamerası aslında bizi güvenli bir şekilde koruyamamış. Lamba şeklinde takılan bir kameraydı. Estetik ve güzeldi ama büyük ihtimalle bu modeli bilen ya da gören birisi aldı götürdü. Kamera dışarıdaydı, içeride değildi. Oradan alıp götürmüşler. Hafıza kartı da güvenlik kamerası ile birlikte duruyordu ve bizim o gün internet bağlantımız da yoktu. Buradaki kabloları geçen bir araç koparmış. Ben buradan bütün esnafı uyarmak istiyorum. Kameralarınızı dışarı takmayın, iç mekanlara takın. Çünkü sanıyorum ki bu işi meslek haline getirmiş olan hırsızlar bunu fark ediyorlar ve götürüyorlar. Pahalı da bir cihazdı. Taksiti de bitmediği için şu anda üzgünüm. İçerilere ve daha korunaklı yerlere taktırırsanız sizin için daha iyi olur" dedi.