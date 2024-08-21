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Kayseri'de ev yangını

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.08.2024 19:58
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Kayseri'de ev yangını

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Osmanlı Mahallesi İpekten Sokak üzerinde meydana gelen olayda; 3 katlı bir evin son katında bulunan tekstil malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Yangın kısa süre içerisinde büyürken; ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis ekipleri de geniş çapta maddi hasarın oluştuğu evde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de ev yangını
Kaynak: İHA

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