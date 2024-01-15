Kayseri'de ev yangını: 7 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir ikamette çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Bismil Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 14 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan evin oturma odasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen yangında 3'ü çocuk 7 kişi de dumandan hafif şekilde etkilendi.

Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaparken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.