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Kayseri'de faciadan dönüldü: Yoldan çıkan tır konteynere girdi - Son Dakika
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Kayseri'de faciadan dönüldü: Yoldan çıkan tır konteynere girdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, refüjdeki ağaçları ve aydınlatma direğini devirdikten sonra konteynere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de faciadan dönüldü: Yoldan çıkan tır konteynere girdi
10.01.2024 - 00:39,  Güncelleme: 00:42
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Kayseri'de faciadan dönüldü: Yoldan çıkan tır konteynere girdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, refüjdeki ağaçları ve aydınlatma direğini devirdikten sonra konteynere çarparak durabildi.

İlçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.Ö. idaresindeki 38 AL 836 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjdeki ağaçları ve aydınlatma direğini deviren tır, daha sonra yoldan çıkarak yol kenarında bulunan konteynere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın kupasından çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Öte yandan, bir inşaata ait olan konteynerde birilerinin bulunmaması da faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de faciadan dönüldü: Yoldan çıkan tır konteynere girdi - Son Dakika


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