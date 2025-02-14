Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 3 Öğretmen Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 3 Öğretmen Yakalandı

Kayseri\'de FETÖ Operasyonu: 3 Öğretmen Yakalandı

Kayseri'de FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 3 emniyetten sorumlu öğretmen yakalandı.

14.02.2025 13:02
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen hücre evlerine yapılan operasyonda, örgüt içerisinde emniyet ve eğitim hizmetlerinden sorumlu olduğu tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin saklandığı 'gaybubet' adı verilen hücre evlerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgüt içerisinde emniyet personelinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ihraç öğretmen S.A., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden sorumlu yardımcı olarak faaliyet yürüten ByLock kullanıcısı ihraç öğretmen L.K., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kararı bulunan ve örgüt içerisinde emniyet personelinden sorumlu mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ByLock kullanıcısı S.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A. ve L.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.B.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 3 Öğretmen Yakalandı - Son Dakika

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