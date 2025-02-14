Kayseri\'de FETÖ Operasyonu: Eski Genel Müdür Gözaltında

Kayseri'de FETÖ operasyonu: Eski Boydak Holding Genel Müdürü gözaltına alındı
KAYSERİ - Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Boydak Holding Genel Müdürü gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T.'ninyerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. N.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.T., cezaevine teslim edildi.
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