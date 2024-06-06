Kayseri'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'kıskaç' operasyonunda eski polis okulu öğrencisi ve mali hizmetler uzman yardımcısı A.A., eski polis okulu öğrencisi ve harita mühendisi R.B. ile eski askeri okul öğrenci D.A.E. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

06.06.2024 10:56
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen "kıskaç" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında "kıskaç" operasyonu düzenledi. Operasyonda eski polis okulu öğrencisi ve mali hizmetler uzman yardımcısı A.A: , eski polis okulu öğrencisi ve harita mühendisi R.B. ile eski askeri okul öğrenci D.A.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şahıs; emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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