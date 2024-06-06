Kayseri'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

3.Sayfa

Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen "kıskaç" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında "kıskaç" operasyonu düzenledi. Operasyonda eski polis okulu öğrencisi ve mali hizmetler uzman yardımcısı A.A: , eski polis okulu öğrencisi ve harita mühendisi R.B. ile eski askeri okul öğrenci D.A.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şahıs; emniyete götürüldü. - KAYSERİ