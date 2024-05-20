Kayseri'de FETÖ ve DEAŞ Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de FETÖ ve DEAŞ Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

Kayseri\'de FETÖ ve DEAŞ Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 9 kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahıs ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs olmak üzere toplamda 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar emniyete götürülerek işlemleri yapılacak.

20.05.2024 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 9 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs - 19 Mayıs tarihleri arasında terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 5 şahıs ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Güvenlik, Terör, Soruşturma, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de FETÖ ve DEAŞ Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:39 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı
08:39 Ortalık fena karışmış İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti
08:05 Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünde suikast iddiası Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
06:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler
08:14 Göçmen kaçakçıları “Kalkan-22“ operasyonlarıyla yakalandı Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı
08:09 Cannes Film Festivali’ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla eleştiri yağmuruna tutuluyor
08:07 Dursun Özbek’in “Delikanlıysa gel“ çağrısına Ali Koç’tan gece yarısı bomba yanıt Dursun Özbek'in "Delikanlıysa gel" çağrısına Ali Koç'tan gece yarısı bomba yanıt
07:35 Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor
04:59 İran’da Reisi’nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek
02:03 Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi arıyor Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
01:17 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Instagram hesabından ’’Benim için dua edin’’ paylaşımı Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından ''Benim için dua edin'' paylaşımı
00:17 Dursun Özbek’ten Ali Koç’a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 08:57:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de FETÖ ve DEAŞ Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement