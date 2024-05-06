Kayseri'de Firari Eski Emniyet Müdürü Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Firari Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Kayseri\'de Firari Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, firari olarak aranan eski emniyet müdürü A.K. yakalandı. A.K., araçla kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

06.05.2024 18:51
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ilde olduğu tespit edilen firari eski emniyet müdürü, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucu hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2021 yılından beri firari olarak aranan ihraç olmuş eski emniyet müdürü A.K.'nın (42) Kayseri'de olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, A.K.'yi araçla kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan A.K., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Firari Eski Emniyet Müdürü Yakalandı - Son Dakika

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