Kayseri\'de Firari Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

3.Sayfa

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ilde olduğu tespit edilen firari eski emniyet müdürü, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucu hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2021 yılından beri firari olarak aranan ihraç olmuş eski emniyet müdürü A.K.'nın (42) Kayseri'de olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, A.K.'yi araçla kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan A.K., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ