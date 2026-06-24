Kayseri\'de iş makinesinin altında kalan denetimli serbestlik personeli hayatını kaybetti

Kayseri'de geri dönüşüm tesisinde iş makinesinin altında kalan denetimli serbestlik personeli hayatını kaybetti.
Olay, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi Bora Sokak üzerindeki Kocasinan Belediyesi'ne ait KAYÇEV geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesiste çalışan denetimli serbestlik personeli Fahrettin A. (62), geri manevra yapan Ş.A. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Fahrettin A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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