Kayseri'de hırsızlıktan 14 yıl 3 ay 14 gün hapsi bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de hırsızlıktan 14 yıl 3 ay 14 gün hapsi bulunan hükümlü yakalandı

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Kayseri\'de hırsızlıktan 14 yıl 3 ay 14 gün hapsi bulunan hükümlü yakalandı
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Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki şahıs yakalandı. İşlemlerin ardından cezaevine teslim edilen şahıs için İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin süreceğini açıkladı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (31) yakalandı. S.K. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA
Hırsızlık3. SayfaGüvenlikKayseriGüncelCezaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de hırsızlıktan 14 yıl 3 ay 14 gün hapsi bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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