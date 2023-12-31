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Kayseri'de kavgada bir kişi öldü, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kayseri'de kavgada bir kişi öldü, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan husumet kavgasında bir kişi silahla vurularak öldürüldü, bir kişi ise yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri\'de kavgada bir kişi öldü, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
31.12.2023 - 12:18,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi başından silahla vurularak öldürülürken 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından cinayet büro dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı Cırgalan Mahallesi'nde bulunan hal kompleksinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Grup arasında çıkan ve tüfek, tabanca, bıçağın da kullanıldığı kavgada, Turgay O. başından, Adem O. ise bacaklarından vuruldu. Ağır yaralanan Turgay O. ile Adem O. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turgay O. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen K.D., N.D., S.C.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de kavgada bir kişi öldü, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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