Kayseri'de 'Huzur 38' Uygulamasında 64 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 'Huzur 38' Uygulamasında 64 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri\'de \'Huzur 38\' Uygulamasında 64 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'Huzur 38' uygulamasında 64 aranan, 36 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında ayrıca 22 kişi tutuklandı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile 72 fişek ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından ise yüksek sesle müzik dinleyen 16 sürücüye, abartı egzoz kullanan 5 sürücüye, alkollü araç kullanan 16 sürücüye, eksiklikleri tespit edilen 30 motosiklet sürücüsü ile kask takmayan 8 kişiye idari işlem yapıldı. Uygulama sonucunda 13 araç trafikten men edildi.

05.05.2024 00:10
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'Huzur 38' uygulamasında 64 aranan, 36 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince yapılan Huzur 38 uygulaması neticesinde; 8 bin 791 şahıs ve 6 bin 780 araç sorgulandı. Sorgulamalarda; 64 aranan şahıs, 36 yoklama/bakaya kaçağı yakalandı. Bu şahıslardan 22'si tutuklanırken 1 adet ruhsatsız tabanca ile 72 fişek ele geçirildi.

Öte yandan trafik ekiplerince; yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren 16 sürücüye, abartı egzoz kullanan 5 sürücüye, alkollü araç kullanan 16 sürücüye, eksiklikleri tespit edilen 30 motosiklet sürücüsü ile kask takmayan 8 kişiye idari işlem yapıldı.

Uygulama çerçevesinde ayrıca 13 araç trafikten men edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 'Huzur 38' Uygulamasında 64 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 'Huzur 38' Uygulamasında 64 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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