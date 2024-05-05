Kayseri\'de \'Huzur 38\' Uygulamasında 64 Aranan Şahıs Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'Huzur 38' uygulamasında 64 aranan, 36 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince yapılan Huzur 38 uygulaması neticesinde; 8 bin 791 şahıs ve 6 bin 780 araç sorgulandı. Sorgulamalarda; 64 aranan şahıs, 36 yoklama/bakaya kaçağı yakalandı. Bu şahıslardan 22'si tutuklanırken 1 adet ruhsatsız tabanca ile 72 fişek ele geçirildi.

Öte yandan trafik ekiplerince; yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren 16 sürücüye, abartı egzoz kullanan 5 sürücüye, alkollü araç kullanan 16 sürücüye, eksiklikleri tespit edilen 30 motosiklet sürücüsü ile kask takmayan 8 kişiye idari işlem yapıldı.

Uygulama çerçevesinde ayrıca 13 araç trafikten men edildi. - KAYSERİ