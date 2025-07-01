Kayseri\'de Huzur Uygulaması: 16 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 5 bin 487 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince il genelinde asayiş olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 'Huzur' uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 5 bin 487 şahıs, 2 bin 115 araç sorgusu yapıldı, 16 aranan şahıs yakalandı, 5 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 8 şahıs hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde' bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Uygulamada ayrıca; 1 trafikten çekme belgeli oto ve 1 hacizli/yakalamalı oto da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ