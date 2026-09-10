Kayseri'de iki kadın arasındaki bıçaklı kavgada sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Kayseri'de iki kadın arasındaki bıçaklı kavgada sanık tahliye edildi

Kayseri\'de iki kadın arasındaki bıçaklı kavgada sanık tahliye edildi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kadın arasında çıkan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı olayla ilgili davada mahkeme, tutuklu sanığın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Sanık savunmasında pişman olduğunu söylerken müşteki şikayetçi olduğunu belirtti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kadın arasında çıkan ve bir kişinin bıçakla yaralandığı olaya ilişkin davada karar çıktı.

Kayseri'de 28 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen olayda; Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde aralarında husumet ve kıskançlık olduğu iddia edilen A.H.S. (25) ile E.Ç.Ç. (19) arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşünce A.H.S. bıçakla E.Ç.Ç.'yi yaraladı. Bir kişinin bıçakla yaralandığı olayla ilgili Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık A.H.S., müşteki E.Ç.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık A.H.S., savunmasında E.Ç.Ç.'yi olay günü ilk kez gördüğünü ileri sürdü. Yaşanan tartışmanın ardından aracından meyve bıçağını aldığını belirten A.H.S., bıçağı korunmak amacıyla taşıdığını söyledi. A.H.S. savunmasında, "Arabadan indiğimde ilk teması o yaptı. Kendimi korumak amacıyla salladığım bıçak üzerine denk geldi. Ben de platinime bir şey oldu sandım. Belime baktığımda elime kan geldi. Pişmanım, bilerek ve isteyerek yapmadım" dedi.

Müşteki E.Ç.Ç. ise A.H.S.'yi O.K. ile olan ilişkisi nedeniyle tanıdığını söyledi. Olaydan önce A.H.S.'nin kendisini telefonla arayarak tehditlerde bulunduğunu iddia eden E.Ç.Ç., "Seni öldürürüm, çalıştığın yeri biliyorum" şeklinde sözler sarf edildiğini belirtti.

Olay günü Beştepeler Mesire Alanı'nda arkadaşlarıyla bulunduğunu ve rahatsızlandığını anlatan E.Ç.Ç., eve gitmek için M.T.'den yardım istediğini, ulaşamayınca O.K.'yı aradığını söyledi. Bir süre sonra O.K., M.T. ve A.H.S.'nin birlikte geldiğini belirten E.Ç.Ç., yaşananları anlattı. E.Ç.Ç., A.H.S.'yi ittiği sırada sanığın bıçağı çıkararak karnına sapladığını ve kolunun da yaralandığını söyledi. E.Ç.Ç., "Eğer orada M.T. ve O.K. olmasaydı ölebilirdim. Şikayetçiyim" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık A.H.S.'nin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Kaynak: İHA

Melikgazi, 3. Sayfa, Mahkeme, Kayseri, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de iki kadın arasındaki bıçaklı kavgada sanık tahliye edildi - Son Dakika

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