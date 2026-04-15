Kayseri\'de İlk Defa Sporla Tedavi Kararı

Kayseri'de mahkeme, ilk defa suça karışan çocuğun spor okullarında eğitim almasına hükmederek, Türkiye'de ilk olan bir karara imza attı. Çocuğun avukatı Hüseyin Yayla, verilen kararın hem çocuk hem de toplum açısından önemli olduğuna değinerek, "Hem eğitim bakımından, hem sosyal bakımdan hem de çocukların birer ilgi alanı edinmesi bakımından önü açılmış oldu" dedi.

Kayseri 4. Sulh Ceza Hakimliği, ilk defa suça karışan bir çocukla ilgili davada tutuklanma tedbiri yerine Kayseri Valiliği himayelerinde yürütülen ERVA Spor Okulları projesine çocuğun kaydedilmesi ve spor okullarına devam etmesi kararını verdi. Mahkeme ayrıca çocuğun yine Valilik himayesinde ve Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda sürdürülen Sensiz Olmaz Projesi çalışmalarına katılmasına karar verdi.

Çocuğun avukatı Hüseyin Yayla, kararın hem çocuk hem de toplum için yararlı olacağını söyledi. Verilen ıslah tedbirinin uygun dosyalara uygulandığı sürece faydalı olacağını aktaran Yayla, "Dosyaya baro tarafından atandım. Tutuklama tedbiri yerine gerekli tedbirler değerlendirildi. Bunun sonucunda da Kayseri'de ilk defa gördüğümüz bir tedbire hükmedildi. Kayseri Valiliği bünyesinde Kocasinan Kaymakamlığı'nın 'Sensiz Olmaz Projesi' ve 'Erva Spor Okulları Projesi' çerçevesinde suça sürüklenen çocuğun istediği ve ilgi duyduğu kurslara kaydının yaptırılması ve devam etmesi yönünde bir hüküm tesis edildi. Bu hüküm, projenin kapsamı bakımından faydalı olabilecek bir hüküm, gerekli şahıslara ve uygun dosyalara uygulandığı sürece. Suça sürüklenen çocukların hem eğitim bakımından, hem sosyal bakımdan hem de çocukların birer ilgi alanı edinmesi bakımından önü açılmış oldu. İlgi alanı edinen bir çocuk veya eğitim seviyesi biraz yükseltilmiş bir çocuk bir sonrakinde daha az suç işleme oranına sahip olacaktır. Bu yüzden doğru dosyada, doğru şahsa bu projeler kapsamında tedbirler uygulanırsa hem toplumun yararına hem çocuğun yararına olabilecektir. O yüzden güzel bir alternatif oldu. Tutuklama tedbiri en son tercih edilen bir tedbirdir. O yüzden bu alternatif tedbirlerin çoğaltılması hem çocuklar hem de toplum sağlığı için yerinde olacaktır" dedi. - KAYSERİ