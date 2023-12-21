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Kayseri'de iş yeri deposunda yangın çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de iş yeri deposunda yangın çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın, bağ ve bahçe makineleri satan bir iş yerinin üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.

Kayseri\'de iş yeri deposunda yangın çıktı
21.12.2023 - 02:46,
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Kayseri'de iş yeri deposunda yangın

İş yeri deposunda çıkan yangına müdahale devam ediyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 6016. Sokak üzerinde bulunan bağ ve bahçe makineleri satan bir iş yerinin üst katında bulunan deposunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yangının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İHA
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