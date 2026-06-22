Kayseri\'de İşadamı Cinayeti İddianamesi Açıklandı

Kayser'de işadamı Mustafa Yerli'nin öldürülmesi olayıyla ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede; Erkan T. için Mustafa Yerli'ye karşı eyleminden dolayı kasten öldürme, yanında bulunan iki kişiye yönelik eylemlerinden dolayı da ayrı ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istendi.

Kayseri'de işadamı Mustafa Yerli'nin 19 Ekim 2025 tarihinde öldürülmesiyle ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanan Erkan T., ifadesinde aralarında husumet bulunan Mustafa Yerli'nin kendisini takip ederek önünü kestiklerini öne sürerken hazırlanan iddianamede, olayda araçların bir kez Adana yolunda yan yana geldiği, olayda bir takip olmadığı ve Akin Mahallesi'ne araçların yeniden yan yana gelmesinin bir tesadüf olduğu değerlendirirken; Erkan T.'nin savcılık ve kolluktaki ifadelerini çeliştiği dile getirildi. İddianame yer alan bir başka detay ise Erkan T.'nin Mustafa Yerli'yi vurduktan sonra araçta bulunan F.Y. ve H.Ç.'ye de ateş ettiği, şahısların kaçarak kurtulduklarını, Erkan T.nin iddia ettiği gibi karşı tarafta silah bulunmadığı, olay yerinde ele geçin boş kovanların Erkan T.'nin kullandığı silaha ait olduğu belirtti.

İddianamede, şüpheli Erkan T.'nin aralarındaki eski husumet bulunan Mustafa Yerli'nin ve alkolün etkisiyle takip edildiğini düşündüğü, olayda kullandığı tabancayı ise oğlu Ercan T.'den temin ettiği değerlendirmesine yer verildi. Savcılık, Ercan T.'nin olayda kullanılan ruhsatlı silahı babasına verdiği gerekçesiyle 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan yargılanmasını talep edildi. İddianamede Erkan T.'nin olaydan sonra yardım aldığı belirtilen B.Ö., E.D., H.B. ve T.Ö'nün suçluyu kaydırma suçundan yargılanmaları talep edildi. Olayın ardından şüphelinin çeşitli adreslerde saklandığı belirtilirken, B.Ö., E.D., H.B. ve T.Ö.'nün de şüpheliyi gizleyerek, para göndererek ve farklı adreslere götürerek yakalanmamasına yardımcı oldukları iddiasıyla 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanmaları istendi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay, tutuklu bulunan Erkan T, hakkında Mustafa Yerli'yi kasten öldürme, araçta bulunun iki kişiye yönelik ise iki ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından dava açılması talep edildi.

Yargılama 23 Haziran Salı günü başlayacak. - KAYSERİ