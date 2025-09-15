Kayseri\'de Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yapan 4 şahıs suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Mimarsinan Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yapan Ç.Y. (32), O.B. (18), Ö.D. (28) ve G.A. (33) olayda kullandıkları suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

4 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırılık suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ