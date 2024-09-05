Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan Defineciler Kaçarken İz Bıraktı - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan Defineciler Kaçarken İz Bıraktı

Kayseri\'de Kaçak Kazı Yapan Defineciler Kaçarken İz Bıraktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, definecilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Şüpheliler polisleri görünce kaçarken, kazı aletleri, sigara izmaritleri, su şişesi ve enerji içeceği kutusu bıraktı. Olay yeri inceleme ekipleri, bu malzemeler üzerinde parmak izi ve biyolojik araştırma başlattı.

05.09.2024 13:32
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Kayseri'de kaçak kazı yapan defineciler polisin geldiğini görünce kaçarken; ekipler şahısların arkasında bıraktığı malzemelerden kriminal inceleme başlattı.

Melikgazi ilçesine Mimarsinan Mahallesi Basın TOKİ Sitesi'nin içerisinden geçen derede şahısların kazı yaptığını fark eden vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahısların polisleri görünce kaçarken, arkalarında kazı aletlerinin yanı sıra sigara izmaritleri ile su şişesi ve enerji içeceği kutusu bıraktı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ekipler tarafından olay yerindeki kazı aletlerine el konulurken, olay yeri inceleme ekipleri de kazı alanında çalışma yaptı. Kaza alanında bırakılan sigara izmaritleri ile su şişesi ve enerji içeceği kutu üzerinde parmak izi ve tükürükten (salya) biyolojik araştırma yapılacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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