Kayseri\'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 161 kilo kaçak tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda; toplam 3 milyon 600 bin dal bos makoron, 13 bin 300 dal doldurulmuş makoron ve 161 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 41 bin TL olduğu öğrenildi. - KAYSERİ