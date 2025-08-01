Kayseri\'de Kaçak Tütün ve Suçlarla Mücadele Operasyonu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Temmuz ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, bin 200 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, yakalama kararı bulunan 243 şahıs da adli makamlara teslim edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, Temmuz ayı içerisinde aramalar ve yol kontrolleri sonucunda bin 200 kilogram tütün, 360 gram kubar esrar, 168 kök kenevir, 4 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 2 adet sikke, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 31 adet kazı malzemesi ele geçirilirken, 32 şüpheli şahıs da yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele kapsamında da 2 yasadışı giriş ve bulunma olayına müdahale edilerek, bu olaylarda 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 104 adet dijital materyal incelemesi yapılarak yürütülen soruşturmaların aydınlatılmasına katkı sağlandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen bilişim dolandırıcılıkları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde ise 50 şüpheliye ait kimlik bilgileri tespit edildi. Sanal devriyeler esnasında suç unsuru tespit edilen 22 kişiye işlem tesis edilmek üzere rapor düzenlenerek 441 müstehcen içerikli, 425 yasa dışı bahis ve 410 oltalama sitesi erişime engellenmek üzere ihbar WEB ve Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezi'ne (USOM) bildirildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) tarafından ise 26 faili meçhul olaya müdahale edilerek, 24 olay aydınlatıldı. Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 501 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak hakkında yakalama kararı bulunan 243 şahıs da yakalanıp adli makamlara teslim edildi. - KAYSERİ