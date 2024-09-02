Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 1 Keskin Nişancı Tüfeği Ele Geçirildi, 14 Gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 1 Keskin Nişancı Tüfeği Ele Geçirildi, 14 Gözaltı

Kayseri\'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 1 Keskin Nişancı Tüfeği Ele Geçirildi, 14 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 adet keskin nişancı tüfeği ele geçirildi ve 14 kişi gözaltına alındı.

02.09.2024 10:34
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; 1 adet keskin nişancı tüfeği ele geçirilirken, olaylar çerçevesinde 14 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ili genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet vahim silah kapsamında olan keskin nişancı tüfeği, 51 adet fişek, 6 bin 400 dal makaron ile aranan şahıslar çerçevesinde 2 şahıs yakalandı. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 14 olayda 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir

şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 1 Keskin Nişancı Tüfeği Ele Geçirildi, 14 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 1 Keskin Nişancı Tüfeği Ele Geçirildi, 14 Gözaltı - Son Dakika
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