Kayseri\'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu

3.Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Yeniköy Mahallesi Akyürek Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen M.G.'den haber alamayan yakınları ikametine girdiklerinde, kadını asılı halde hareketsiz buldular. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Muteber G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.