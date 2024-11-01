Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Yeniköy Mahallesi Akyürek Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen M.G.'den haber alamayan yakınları ikametine girdiklerinde, kadını asılı halde hareketsiz buldular. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Muteber G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu - Son Dakika
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