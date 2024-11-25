Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Kayseri\'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan bir vatandaş, belediye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye ulaştırıldı. Bünyan Belediyesi, olayın detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve Belediye Başkanı Selahattin Metin, ekiplerin çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

25.11.2024 10:18  Güncelleme: 10:21
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan vatandaş, belediye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Bünyan'da yoğun kar yağışı nedeniyle Bünyan Devlet Hastanesi yolunun ulaşıma kapanması sonucu evinde mahsur kalan bir vatandaş, belediye ekiplerinin yolu ulaşıma açmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Yapılan çalışmayı sosyal medya hesaplarından paylaşan Bünyan Belediyesi, "Burhaniye Mahallemizde hanesinde hastası olan hemşehrimizin kar yağışı nedeniyle kapanan ev yolu Bünyan Belediyesi ekiplerimiz tarafından kullanıma açılmıştır" açıklaması yaptı. Konu ile alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Metin ise; "Hemşehrimize geçmiş olsun diyor, her şartta çalışmalarına hız kesmeden devam eden Belediye ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. Öte yandan ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan başka bir vatandaş da belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçede etkisini gösteren şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok bölgede ulaşım zorlaştı. Belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları ile ilçede yaşanan olumsuzluklar bir bir giderilmeye devam ederken, Bünyan GES Bölgesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Ömer Köse, ihbarı üzerine Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde kurtarıldı. Olayı sosyal medya hesaplarından paylaşan Bünyan Belediyesi tarafından; "Bünyanlı hemşehrilerimizden Osman Köse yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı GES bölgesinden, Bünyan Belediye Başkan Yardımcımız Egemen Ulusoy, Zabıta Müdürümüz Altan Pınarbaşı ve ekiplerimiz tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda zarar görmeden kurtarıldı" açıklanması yapıldı.

Konu ile alakalı açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de, "Hemşehrimiz Osman Köse'ye geçmiş olsun diliyor, hemşehrilerimizin mağdur olmamaları adına mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını rica ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika

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