Kayseri\'de kasten öldürmeden aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. (37) yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ