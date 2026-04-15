Kayseri\'de Kavga: 4 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında iddiaya göre 'laf atma' meselesinden çıkan tüfek, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında iddiaya göre 'laf atma' meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştü. Tüfek, bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada, Ö.F.D. ile M.E. tüfekle, Ş.G. bıçakla, D.G. ise sopayla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaralanan Ö.F.D., M.E., Ş.G. ve D.G.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ