Kayseri'de kaza: Otomobil duvara çarptı, sürücü ve yolcu yaralanmadı - Son Dakika
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Kayseri'de kaza: Otomobil duvara çarptı, sürücü ve yolcu yaralanmadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu savrulan otomobil alt geçit duvarına çarptı. Kazada araçtaki sürücü ve yolcu yaralanmadan kurtuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaralanan olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.06.2024 19:20
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada savrulan otomobil duvara çarptı. Kazadan araçtaki sürücü ve yolcu burunları kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde 38 NS 945 plakalı otomobil ile 38 AFP 451 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 NS 945 plakalı otomobil, alt geçit duvarına çarparak kullanılamaz hale geldi. Kazadan araçtaki sürücü ve yolcu burunları kanamadan kurtulurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde kazada yaralanan olmadığı tespit edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de kaza: Otomobil duvara çarptı, sürücü ve yolcu yaralanmadı - Son Dakika

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