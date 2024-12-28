Kayseri\'de Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde dün meydana gelen kazada, karşıya geçmek isteyen Ali Ata'ya; B.Ç.'nin sürücüsü olduğu 38 AHY 747 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaya ve motor sürücüsü savrulurken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kalbi durduğu belirtilen Ata'ya dakikalarca kalp masajı yapan ekipler şahsı yeniden hayata döndürdü. Kazada ağır yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet ise incelemelerin ardından yol üzerinden kaldırıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ali Ata, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü B.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ