Kayseri\'de Kazara Tüfekle Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde fidan dikmeye giden bir şahıs, iddiaya göre tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tahtakemer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ormanlık alana traktörü ile fidan dikmeye giden H.Ş., iddiaya göre yanında götürdüğü tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. H.Ş., kendisinden haber alamayan yakınları tarafından ormanlık alanda yaralı şekilde bulunurken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde H.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

H.Ş.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ