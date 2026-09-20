Kayseri'de kıraathanede husumetlisini tüfekle ağır yaralayan çalışan teslim oldu - Son Dakika
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Kayseri'de kıraathanede husumetlisini tüfekle ağır yaralayan çalışan teslim oldu

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Kayseri\'de kıraathanede husumetlisini tüfekle ağır yaralayan çalışan teslim oldu
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Kayseri Melikgazi'de bir kıraathanede iddiaya göre çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve kıraathane çalışanı husumetlisini tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken karakola gidip teslim olan çalışan hakkında soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kıraathane çalışanı husumetlisini tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi üzerinde bir kıraathanede meydana gelen olayda, iddiaya göre kıraathane çalışanı O.Ö. ile husumetlisi E.K. (47) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine O.Ö. tüfekle E.K.'ye ateş açtı. E.K. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli O.Ö. de karakola giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaKayseriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de kıraathanede husumetlisini tüfekle ağır yaralayan çalışan teslim oldu - Son Dakika
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