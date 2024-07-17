Kayseri'de Komşusunun Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Kayseri'de Komşusunun Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kayseri\'de Komşusunun Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetli olduğu komşusunun eşini bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verildi. Sanık, duruşmada komşularının kendisini rahatsız ettiğini ve tehditlerde bulunduğunu savundu. Mahkeme heyeti, sanığa 'canavarca hisle kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktulün çocuklarına karşı işlediği 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 2'şer kez 14 yıl hapis cezası verdi.

17.07.2024 16:36
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetli olduğu komşusunun eşini bıçakla öldürüp, çocuklarına da saldıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada sanık M.K.'nın 'canavarca hisle kadını kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.K. ise savunmasında komşularının kendisini rahatsız ettiğini, özellikle elektriklerini kestiğini ve tehditlerde bulunduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada; sanık M.K.'ya 'canavarca hisle kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktulün çocuklarına karşı işlediği 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 2'şer kez 14 yıl hapis cezasına hükmetti.

Olay

İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda N.Ç. (36) adlı kadın, çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönerken aralarında husumet bulunan komşusu M.K. (34) ile karşılaştı. M.K., yanındaki bıçakla N.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Komşusunun Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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