Kayseri\'de Köpek Dövüşü Operasyonu: 8 Gözaltı

Açık alanda köpek dövüştüren şahıslara operasyon: 8 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda açık alanda köpek dövüşü yapan ve yaptıran 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 köpek ise muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı SİBER Şube Müdürlüğü'nce internet üzerinde yapılan açık kaynak araştırmasında köpek dövüşü yapıldığına dair görüntülerin tespiti üzerine; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı koordinesinde JASAT, Sarıoğlan ve Özvatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak çalışma yapıldı. Çalışma neticesinde; 3 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonla köpek dövüşünü organize eden M.C., dövüşte kullanılan iki köpeğin sahibi A.O.G. ve O.K., köpek dövüşünde hakemlik yapan S.U. ile köpek dövüşüne yardımcı olan H.D.,M.A., A.B. ve H. Ç. yakalanarak gözaltına alındı. 2 adet Anadolu Çoban Köpeği ise ekiplerce muhafaza altına alınarak hayvan barınağına götürülmek üzere Sarıoğlan Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatları istikametinde adli soruşturma başlatıldı.