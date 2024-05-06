Kayseri\'de Kurusıkı Tabanca Patlaması Sonucu Bir Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi 4088. Sokak'ta iddiaya göre elindeki kurusıkı tabanca ateş alan T.T. (25) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ