Kayseri'de Kurusıkı Tabanca Patlaması Sonucu Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Kurusıkı Tabanca Patlaması Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Kayseri\'de Kurusıkı Tabanca Patlaması Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Beyazşehir Mahallesi'nde bir şahıs, elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

06.05.2024 22:05
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi 4088. Sokak'ta iddiaya göre elindeki kurusıkı tabanca ateş alan T.T. (25) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kurusıkı Tabanca Patlaması Sonucu Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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