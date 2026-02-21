Kayseri\'de Mahsur Kalan 3 İşçi Kurtarıldı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan 3 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi yakınlarında elektrik arızasına giden KCETAŞ personeli 3 kişi dağlık alanda mahsur kalarak donma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Amfibik arama kurtarma aracı ile işçilere ulaşan ekipler, işçileri bulundukları yerden alarak ambulansla getirdi.

Ambulansta ilk müdahalelerinin ardından Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. - KAYSERİ