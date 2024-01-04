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Kayseri'de makaslayan tır, 2 tır ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de makaslayan tır, 2 tır ile çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen kazada, makaslayarak karşı şeride geçen bir tır, 2 tır ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de makaslayan tır, 2 tır ile çarpıştı: 3 yaralı
04.01.2024 - 19:26,
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde makaslayarak karşı yola geçen tır, 2 tır ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Kahramanmaraş karayolu İncemağara mevkiinde meydana gelen kazada, makaslayarak karşı şeride geçen tıra 2 tır çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan tırları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de makaslayan tır, 2 tır ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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