Talas'ta markete molotofkokteyli saldırı: 2 tutuklama

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir markete motolotfkokteyli atarak, olay yerinden kaçan 3 şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak üzerinde bulunan bir markete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Molotofkokteyllinin marketin içerisinde girmemesi yangının önüne geçerken, marketin kapısında ufak çaplı bir hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de dükkanın kapısında çıkan ufak çaplı yangına müdahale ederek, söndürdü. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırıyı düzenleyen 3 şahıs yakalandı

Öte yandan, polis ekipleri tarafından motolofkokteylli saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sonuç verdi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan Y.S.K. (35) ve Y.S. (32) eylemi gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları araç içerisinde M.A. (27) ise saklandığı ikamette yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Y.S. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.S. ve M.A. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ